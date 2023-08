Olten: Auto in Unterführung – jetzt spricht der Besitzer

Das Auto fuhr am Bahnhof Hammer in Olten auf eine Treppe.

Im Treppenaufgang des Hammer-Bahnhofs in Olten blieb am Mittwoch ein Auto stecken.

Beim Bahnhof Olten-Hammer kam es am Mittwochnachmittag zu einem Selbstunfall: Ein schwarzer Nissan fuhr in die Personenunterführung und blieb im Treppenaufgang stecken.

Spott auf Social Media

Seine Frau sei danach untröstlich gewesen: «Sie kann sich nicht erklären, wie ihr so etwas passieren konnte – zumal sie noch nie in ihrem Leben einen Unfall gehabt hat.» Am wichtigsten sei jedoch, dass niemand zu Schaden gekommen sei, so der Pensionär. Auch das Auto habe nur ein paar Kratzer erlitten.