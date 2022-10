Fall vor dem CAS: «Sie killt ukrainische Clubs» – Schachtar verklagt Fifa auf 50 Millionen 

1 / 3 In der Ukraine ist die Fussballliga wieder gestartet. REUTERS Zum Auftakt traf Schachtar Donezk auf Metalist 1925 Charkiw (0:0). REUTERS Derweil befindet sich Schachtar in einem Rechtsstreit mit der Fifa. REUTERS

Darum gehts Schachtar Donezk streitet sich mit der Fifa.

So ist der ukrainische Topclub sauer wegen einer Krieg-Sonderregel.

Laut dem Verein hat der Verein wegen dieser unzählige Millionen verloren.

Am Mittwochabend um 21 Uhr tritt Schachtar Donzek in der Champions League gegen Real Madrid an. Es ist das Duell des Ersten Real gegen den Zweiten Schachtar. Für die Ukrainer ist es eine Reise aus dem Kriegsgebiet in den Frieden nach Spanien. Denn auch wenn die heimische Liga läuft, normal ist nichts in der Ukraine.

Bei einem Luftalarm pfeift der Schiri ab und alle Personen verschanzen sich. Geht der Alarm länger als zwei Stunden, wird die Partie abgebrochen und nicht gewertet. Die Liga macht alles für die Sicherheit. So werden die Partien auch nur in der Hauptstadt und im äussersten Westen des Landes ausgetragen.

Bei Schachtar ist man froh, dass die Liga läuft. Sergei Palkin, CEO von Schachtar Donezk, meint zu 20 Minuten, dass der Fussball positive Emotionen vermittle. Er stellt aber auch klar: «Unser Ziel ist es, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Alles andere ist weniger wichtig.» Die Fifa kritisiert er scharf. Palkin sagt: «Gianni Infantino sollte in die Ukraine kommen, um zu sehen, was los ist.» Und dann ist da ja auch noch der Rechtsstreit des Vereins mit der Fifa. So ist der ukrainische Topclub stinksauer.

Millionen-Transfers zerplatzten

Mitte Juli wurde bekannt, dass Schachtar rund 50 Millionen Franken an Schadenersatz von der Fifa fordert. Der Grund dafür ist das ausserordentliche Transferfenster für ausländische Spieler und Trainer von russischen und ukrainischen Clubs, das von der Fifa geöffnet wurde. So sind noch bis Ende Juni 2023 alle Verträge ausgesetzt und die Spieler gelten als vertragslos, dürfen also ohne irgendwelche Konsequenzen einen Vertrag mit einem anderen Verein unterzeichnen.

Mit dieser Regel will die Fifa die Spieler schützen und es ihnen ermöglichen, ohne grosse Probleme das Kriegsgebiet zu verlassen. Ursprünglich bestand diese Regel nur bis Ende Juni, doch die Fifa verlängerte sie nochmals. Der Grund: der anhaltende Krieg und die weiter gefährliche Situation für die Fussballer in der Ukraine.

Manor Solomon spielt jetzt für Fulham. IMAGO/Offside Sports Photography

Millionen-Deal zerplatzt

Das ist bitter für Donezk, da der Verein Anfang der vergangenen Saison 14 ausländische Spieler unter Vertrag hatte – die meisten waren Brasilianer. Viele verliessen den Verein gleich zu Beginn des Kriegs, sie kamen dank der Fifa-Regel ohne Ablöse anderweitig unter. Ein paar Ausländer hatte Schachtar aber diesen Sommer noch im Kader – und mit diesen wollte der ukrainische Topclub Geld verdienen.

Donezk hatte etwa vor, Manor Solomon nach Fulham zu verkaufen. Mit dem Premier-League-Club waren sich die Ukrainer gar schon über eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Franken einig gewesen. Doch dann machte ihnen eben die Fifa einen Strich durch die Rechnung. Solomon wechselte ohne Ablöse nach England. Gleiches passierte beim Brasilianer Tetê, der nun bei Olympique Lyon unter Vertrag steht.

«Wir verteidigen unseren Verein»

Donezk wollte sich das nicht bieten lassen und zog vor den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne. Der Club forderte von der Fifa einen Schadenersatz in der Höhe von 50 Millionen Franken. Palkin sagte im Juli «The Athletic»: «Wir haben die Möglichkeit verloren, vier ausländische Spieler für insgesamt 50 Millionen Franken zu transferieren. Mit dem Entscheid hat die Fifa die ukrainischen Clubs gekillt.»

Gegenüber 20 Minuten bekräftigt der CEO nun diese Worte und meint: «Wir verteidigen unseren Verein und sind der festen Überzeugung, dass die Fifa-Regel unsere Verhandlungen und Verkaufsgeschäfte vereitelt hat.» Palkin ist vom Erfolg der Klage überzeugt: «Wir glauben an die Gerechtigkeit!»

Die Fifa äussert sich nicht dazu. Wie der Streit also weitergeht, wird sich zeigen. Der Ball liegt beim CAS. Die ganze Schuld der Fifa anzulasten, greift aber wohl ohnehin zu kurz. Als Weltverband ist sie auch für die Spieler verantwortlich – nicht nur für die Vereine.

4 Ausländer im Kader

Derzeit stehen im Kader von Schachtar nur noch vier ausländische Spieler: Lassina Traoré (Burkina Faso, neun Millionen Franken Marktwert), Olarenwaju Kayode (Nigeria, 3,2 Millionen), Neven Djurasek (Kroatien, 1 Million) und Lucas Taylor (Brasilien, 800’000). Aber auch sie könnten wegen der Krieg-Sonderregel jederzeit ablösefrei wechseln. Werden sie das machen? Die Zukunft wird dies weisen.