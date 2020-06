vor 18min

Verhaftung wegen Mini-Rempler

«Sie knieten auf ihm und 6 Polizisten hielten ihn fest»

In Nassau County kam es am Freitag an einer friedlichen Demo zu einer Verhaftung. Das Video davon geht jetzt viral.

von Sven Forster

In Nassau County im US-Bundesstaat New York fand am Freitag eine Protestaktion statt. Drei Personen wurden verhaftet. In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Aufnahme einer dieser Verhaftungen.

Das Video zeigt einen Demonstranten, nachdem er eine Fahrbahn überquert und einen Polizeibeamten leicht anstolpert. Gleich mehrere Beamte stürzen sich auf ihn. Sie brachten den Mann zu Boden und knieten auf ihn. Im Hintergrund des Videos ist zu hören: «Lasst ihn los, er protestiert friedlich.» Laut Aussagen von Zeugen waren gleich 6 Polizisten an der Verhaftung beteiligt. Ein Beamter soll sein Knie auf den Hals des Mannes gedrückt haben.