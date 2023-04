Schweden: «Politik kann das Problem nicht mehr unter den Teppich kehren»

20 Minuten war vor Ort in Schweden und hat Gang-Aussteiger Ali* getroffen.

Der schwedische Politwissenschaftler Tommy Möller erklärt, weshalb es so lange dauerte, bis die Regierung handelte.

In Schweden sind tödliche Schiessereien zwischen jungen Männern fast schon zur Normalität geworden.

Die Gangkriminalität hat Schweden fest im Griff. Dass sich Jugendliche erschiessen und die Gewaltbereitschaft und organisierte Kriminalität omnipräsent ist, ist aber nicht erst seit gestern so.

Lange konnte sich die Gewalt ausbreiten, ohne dass allzu viel dagegen unternommen wurde. Die wenigen Versuche der Politik, die Problematik einzudämmen, brachten offensichtlich wenig – erst in den vergangenen Jahren wurde die ausufernde Gang-Gewalt mehr und mehr zum Thema. Auch heute ist es noch ein Tabuthema, wie uns aus unterschiedlichen Kreisen gesagt wird – über die Ursachen wollen die wenigsten sprechen.

Unterschiedliche Erklärungen der Ursachen

Aber welche Regierung verpasste den Handlungszeitpunkt? Wie konnte es zu dem Punkt kommen, an dem in Schweden niemand mehr die Augenbraue hebt, wenn jemand auf offener Strasse erschossen wird? «Die Schuld kann nicht einer einzigen Regierung zugeschoben werden», erklärt Tommy Möller. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Stockholm. «Zwischen den Parteien gab es lange unterschiedliche Auffassungen über die Schwere des Gewaltproblems.»