Rheintal : Invasive Schildkröten gefährden einheimische Arten

Bei einem Spaziergang in Diepoldsau SG am Rhein entdeckt eine Anwohnerin eine Schildkröte, die sie hier noch nie gesehen hat. Gemütlich sitzt das gelb gestreifte Tier auf einem Ast, der im Wasser schwimmt. In die Kategorie der natürlich vorkommenden Tiere am Rhein gehört die Schildkröte aber nicht. Sie wurde nämlich vor Jahren ausgesetzt.