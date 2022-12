Pepe wittert nach WM-Aus von Portugal Verschwörung

Schiri-Kritik : «Sie können den Titel an Argentinien vergeben» – Pepe wittert Verschwörung

Cristiano Ronaldo weinte am Ende der Partie.

Portugal scheitert bei der WM im Viertelfinal an Marokko.

Portugals Fussball-Nationalspieler haben nach dem Aus im WM-Viertelfinal heftige Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Facundo Tello geäussert. «Jeden unserer Spielzüge haben sie mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen», sagte Innenverteidiger Pepe nach dem 0:1 am Samstag im Al-Thumama Stadion in Doha.