Anwalt von beschuldigtem Regierungsrat Thomas Weber (SVP) - «Sie können sich vorstellen, dass mein Honorar erheblich ist»

Regierungsrat Thomas Weber (SVP), Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) des Kantons Baselland. Er musste sich am Mittwoch vor dem Strafgericht einfinden.

Am Mittwoch musste sich der Baselbieter Wirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) vor dem Strafgericht verantworten.

Der Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber wollte am Mittwoch keine Fragen des Gerichts zu den Vorwürfen beantworten, die die Staatsanwaltschaft gegen ihn erhebt. Es geht um ungetreue Amtsführung. Konkret soll Weber 2014 eine von der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) diktierte Leistungsvereinbarung bei seinen Beamten durchgeboxt haben. Die ZAK habe jährlich statt 380’000 Franken plötzlich 650’000 Franken bekommen, ohne dass sich ihr Aufwand geändert habe, so die Anklage. Dabei sei der Betrag noch von 550’000 Franken hochgetrieben worden, was zu Mehrausgaben von 200’000 Franken geführt habe.