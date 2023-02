Russinnen in Argentinien: Sie kommen, gebären, nehmen den Pass mit – und gehen dann wieder

Das lukrative Geschäft leitet ein gewisser Kirill Makoveev. Seine Firma Ruargentina koordiniert die Reise, die Wohnungssuche und die Geburt in den besten Kliniken von Buenos Aires.

Tausende Russinnen flogen in den letzten Monaten nach Argentinien, um ihre Kinder zu gebären.

Die argentinischen Migrationsbehörden beobachten mit grosser Sorge die Einreise zahlreicher schwangerer Russinnen, die ihre Kinder in dem südamerikanischen Land zur Welt bringen. Das Einwanderungsamt registrierte im vergangenen Jahr 21'757 Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft, die nach Argentinien eingereist waren, von denen rund 10'500 schwanger waren, von denen die überwiegende Mehrheit, 7500 Frauen, innerhalb von eineinhalb Monaten in ihr Land zurückkehrte. Allein in den vergangenen drei Monaten reisten 5819 Schwangere ein, die meisten standen bereits kurz vor der Niederkunft.