Roggwil BE: Zwei Männer wegen verdächtigem Werkzeug verurteilt

An einem Sonntagabend im Mai 2022 waren in Roggwil BE zwei Männer in einem Auto unterwegs. Dabei fielen sie einer Polizeipatrouille auf, die sie dann auch kontrollierte. Bei den Männern handelte es sich um Georgier, einer davon wohnhaft im französischen Strasbourg, im Alter von 36 und 40 Jahren, wie sich später herausstellte.