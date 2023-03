Jeff Bezos' neue Superjacht kostete 500 Millionen Dollar

Lange gab es Ärger um die Superjacht von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Bald darf der Milliardär sein neues Spielzeug endlich geniessen: Die Koru – so wurde der 127 Meter lange Dreimaster getauft – hat die Werft in den Niederlanden verlassen und segelt derzeit in der Nordsee. Die Jacht war bereits am 13. Februar für eine erste Probefahrt aus dem Hafen ausgelaufen, wie Aufnahmen der Organisation Dutch Yachting zeigen.