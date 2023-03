Bundeshaus: Heizung wieder auf 22 Grad eingestellt

«Für mich ist klar, dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss – dass wir in öffentlichen Gebäuden die Heizungen etwas herunterdrehen», sagte die damalige Uvek-Vorsteherin Simonetta Sommaruga, als die Energiesparkampagne des Bundes lanciert wurde.

Im letzten Herbst wurden Schweizerinnen und Schweizer dazu angehalten, wo immer möglich Energie einzusparen. Die damalige Vorsteherin des Umweltdepartements, kurz Uvek genannt, Simonetta Sommaruga, sagte damals: «Für mich ist klar, dass die öffentliche Verwaltung hier mit gutem Beispiel vorangehen muss – dass wir in öffentlichen Gebäuden die Heizungen etwas herunterdrehen.» Nur sind es im Bundeshaus aktuell kuschelige 22 Grad, wie die Zeitungen der Tamedia in Erfahrung gebracht haben.

Angeordnet haben soll dies die Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller. In ihrer Funktion verfügt sie über das Hausrecht für den Ständeratssaal. Die Politikerin habe ihre Sekretärin um Hilfe gebeten, die auch Mitglied in der Geschäftsleitung der Parlamentsdienste ist. Diese leitete den Auftrag an das Bundesamt für Bauten und Logistik weiter.