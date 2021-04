Nun darf Schlumpf im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio im Marathon an den Start.

Sie unterbot das Limit für die Olympischen Spiele in Tokio in diesem Sommer deutlich. Dieses liegt bei 2:29:30. Nun darf die 30-Jährige also auch an den Spielen den Marathon absolvieren. Zum Rennen vom Samstag sagte sie noch: «Es machte vom ersten bis zum letzten Meter Spass. Ich freute mich riesig auf dieses Rennen, ich konnte es wirklich geniessen.»