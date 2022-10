Hilton über Misshandlung: «Sie legten uns auf Tische und steckten ihre Finger in uns»

Als 17-Jährige wurde Paris Hilton von ihren Eltern in ein therapeutisches Internat in Utah geschickt. Dort sollte die junge, rebellische Paris unter Kontrolle gebracht werden. In einem Artikel der «New York Times» gibt die Hotelerbin nun schockierende Details über die Zeit in der Einrichtung bekannt: Sie wurde im Internat misshandelt. Mitarbeitende holten sie und andere Mädchen mitten in der Nacht in ein Zimmer, um «medizinische Untersuchungen» durchzuführen. Es war aber kein Arzt anwesend. «Sie legten uns auf Tische und steckten ihre Finger in uns rein», so Hilton über das traumatisierende Erlebnis. Im Videointerview ist sie den Tränen nahe.