Alt St. Johann: «Hätte das Schnäppli vom Jahr werden können, doch wurde zur Ente vom Jahr»

«Wir wollten direkt zuschlagen, bevor uns jemand das Angebot wegschnappt», so der News-Scout. Im Gespräch habe der Verkäufer einen seriösen Eindruck gemacht, er sei charmant gewesen. Die Schellen konnten entweder im Tessin abgeholt oder per Post verschickt werden. Der 35-Jährige und seine Schwägerin entschieden sich für Letzteres.

Tausend Franken Verlust

Der Verkäufer verlangte eine Anzahlung von tausend Franken und die restliche Summe nach Erhalt der Schellen. «Wir haben beide je 500 Franken überwiesen, um uns das bestehende Risiko zu teilen», so der News-Scout. «Ich habe in meinem Umfeld von weiteren Kaufinteressenten gehört», erzählt der 35-Jährige. Weiter habe er gehört, dass der Verkäufer mit weiteren Leuten verhandelte, obwohl dem St. Galler die Senntumschellen bereits versprochen wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurde er das erste Mal misstrauisch.

Senntumschellen sind auch unter dem Namen «G’spiel» bekannt. Sie gehören im Toggenburg und im Appenzellerland zum Brauchtum. Die Schellen spielen vor allem bei Alpfahrten und beim Silvesterchlausen eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um Unikate: Jede Schelle hat ihren eigenen Klang. Die Senntumschellen werden von Schmieden in der Werkstatt von Hand angefertigt. Der Arbeitsprozess ist sehr aufwendig, daher der hohe Preis der Schellen. Die Preise der Inserate im Internet schwanken zwischen 1500 und mehreren Tausend Franken, je nach Qualität.

Was sind Senntumschellen?

Funkstille beim Verkäufer

Das Paket mit den Schellen hätte am Dienstagabend ankommen sollen, dem war nicht so. Es stellte sich heraus, dass die beiden auf eine Betrugsmasche reingefallen sind. Nun stehen sie ohne Schellen und mit tausend Franken weniger da. Weiter erzählt der St. Galler: «Ich gab ihm eine Frist für die Rückerstattung der Anzahlung.» Der Verkäufer antwortete aber nicht mehr auf die Nachrichten und blockierte den 35-Jährigen.

Seine Schwägerin konfrontierte den Verkäufer auf Facebook. Sie postete, dass er ein Betrüger sei. Darauf regierte er scharf und beleidigte sie heftig. «Wir haben nicht die Hoffnung, das Geld je wiederzusehen», so der St. Galler. Die beiden finden es ärgerlich, so viel Geld verloren zu haben. «Wir sind auch ein bisschen selbst schuld, es war zu gut, um wahr zu sein.» Das Inserat ist auf Facebook nicht mehr zu finden. «Es hätte das Schnäppli des Jahres werden können, doch es wurde zur Ente vom Jahr», sagt der 35-Jährige abschliessend. Wie viele Personen auf die Betrugsmasche reingefallen sind, bleibt ein Rätsel. Der News-Scout weiss noch nicht, ob er bei der Polizei Anzeige erstatten will.