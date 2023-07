Sie machte Karriere - bis die Covid-Impfung sie flachlegte

Swissmedic

Knapp 17’000 Meldungen

In Deutschland haben knapp 9000 Personen beim Staat Unterstützung wegen schwerer Nebenwirkungen der Covid-Impfung ersucht. In knapp zehn Prozent der Fälle wurden die Anträge gutgeheissen, das geschah vor wenigen Tagen. In der Schweiz haben 260 Personen beim Bundesamt für Gesundheit Hilfe wegen schwerer Impfschädigung beantragt. Die Prüfung der Gesuche dauert an. Bis wann sie abgeschlossen ist, kann BAG-Sprecher Daniel Dauwalder nicht sagen. Die Meldungen wegen unerwünschter Impf-Nebenwirkungen bei Swissmedic umfassen 16’855 Fälle – dies bei knapp 17 Millionen verabreichten Impfdosen. Die Quote der mutmasslichen unerwünschten Impf-Nebenwirkungen beträgt also rund ein Promille. In 61,5 Prozent der Meldungen sind die Fälle nicht schwerwiegend. In 38,5 Prozent (6490 Fälle) hingegen schon.