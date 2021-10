Ski-Talent Härri im Gespräch – Sie mag das Militär und Mandalas – so tickt Ski-Youngster Härri

1 / 4 Vivianne Härri fuhr in Sölden zum zweiten Mal im Weltcup. Vivanne Härri Die 22-Jährige hat grosse Ziele. Instagram Sie will eine Olympia-Medaille gewinnen. Instagram

Darum gehts Vivanne Härri absolvierte in Sölden erst ihr zweites Weltcup-Rennen.

Die 22-Jährige hatte oft mit Verletzungen zu kämpfen.

Ihr langfristiges Ziel ist eine Medaille an Olympia.

Mit der Nummer 61 katapultierte sich Vivianne Härri beim ersten Riesenslalom der Saison in Sölden aus dem Starthäuschen. Nach dem Debüt beim Riesenslalom in Jasna im März war das Rennen in Österreich erst ihr zweiter Auftritt im Weltcup. Im Steilhang verlor die 22-Jährige aber zu viel Zeit und schaffte es nicht in den zweiten Lauf. Nach dem Rennen sagte sie gegenüber 20 Minuten: «Es war eine gute Erfahrung und super zum Fahren. Die Überzeugung im Steilhang hat aber etwas gefehlt und die Nervosität war auch dabei.»

Die Zentralschweizerin nahm das Aus aber positiv und blickte bereits in die Zukunft: «Fürs nächste Jahr weiss ich, wie der Hang ist, und kann voll angreifen.» Die Karriere von Härri ist sowieso längerfristig ausgelegt. «Mein Kindheitstraum ist eine Medaille an den Olympischen Spielen», so das Ski-Talent. Diese will sie aber nicht in diesem Winter in Peking, sondern bei den Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo gewinnen.

Trotz ihres noch jungen Alters hat die 22-Jährige schon oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Immer wieder fiel sie mit kleineren und grösseren Blessuren aus. Gezweifelt an ihrer Karriere hat sie aber nie, wie sie im Gespräch erklärt. «Die Leidenschaft und Freude bei der Rückkehr auf die Ski war immer so gross. Ich habe immer wieder gesehen, dass sich das Kämpfen lohnt», so Härri. In den Verletzungspausen wurde die Zentralschweizerin immer von ihrer Familie und den Ärzten und Teambetreuern unterstützt. An den Verletzungen sei sie ausserdem gewachsen: «Ich habe viel auf mich aufgenommen und bin viel stärker zurückgekommen. Ich schätze das Skifahren und alles, was man hat, viel mehr.»

Nägel lackieren und Mandalas zwischen den Wettkämpfen

Vor einem Rennen hat Härri auch gewisse Rituale. Während sie früher noch AC/DC hörte, setzt sie nun zwar weiter auf Musik, aber auf ein anderes Lied. Welches, das möchte sie aber nicht verraten. «Ich habe schon mein persönliches Lied, das mir den Schalter umlegt, jetzt bin ich im Rennmodus. Welches, sage ich nicht, aber es hat eine persönliche Bedeutung für mich.» Zwischen den Wettkämpfen verbringt Härri auch mal Zeit mit Lesen oder Malen. Wie sie aber mit einem Lächeln sagt, zeichnet sie nichts Spezielles, eher so Mandalas. «Einfach etwas, bei dem man nicht so viel überlegen muss.» Auch die Nägel lackiert sie sich vor Rennen gerne, auch weil es ablenkt und man abschalten kann.

Die junge Skifahrerin vom Club Giswil-Mörlialp durfte die Vorbereitung mit dem Weltcup-Team absolvieren. Eine enge Freundin hat sie noch nicht im Ski-Weltcup, eher im Europacup. Das ist für sie aber kein Problem: «Da ich sehr unkompliziert bin, kann ich mit allen das Hotelzimmer teilen.» Diese Unkompliziertheit brauchte sie auch in diesem Frühling, als sie während 18 Wochen die Spitzensport RS absolvierte. «Ich hatte 18 Wochen perfekte Voraussetzungen zum Training. Ausserdem sei es super, dass sie in den nächsten Jahren auch noch WK-Tage leisten kann: Ich bin noch jemand, der nicht vom Sport leben kann, und das gibt finanziell schon einen schönen Zustupf.»

Studium im Tourismus als zweites Standbein

In der Ausbildung, die sie mit gut 60 weiteren Sportlern und Sportlerinnen abgeschlossen hat, gab es so einige lustige Momente, besonders bei der Grundausbildung in den ersten drei Wochen. «Ich habe zum Beispiel das Marschieren auf dem Waffenplatz immer lustig gefunden», so Härri zu einem Punkt, der nicht bei vielen Rekruten und Rekrutinnen für Freudensprünge sorgt.

Härri setzt auf den Sport, absolviert aber im Hintergrund bereits ein Fernstudium im Tourismus, um ein zweites Standbein zu haben, jedoch auch als Ausgleich zum Skifahren. Sollte es am Ende mit der Skikarriere nicht wie geplant klappen, würde für die Zentralschweizerin die Welt auch nicht untergehen. Auf die Frage, was Erfolg für sie bedeute, antwortet sie: «Natürlich dreht sich bei uns vieles um Ergebnisse. Ich habe aber Erfolg gehabt, wenn ich gesund bin, eine Familie, Freunde habe und einen Job, der mir Spass macht. Resultate sind nicht alles im Leben, besonders wenn man in die Zukunft sieht.» Allerdings sagt sie auch: «Natürlich wäre eine tolle Karriere auch schön.»