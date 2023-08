Schweiz: Ärztin will 18-Jährige aus Lenzburg AG nicht operieren

Laut André Wenli, Rechtsanwalt der im Medienrecht praktiziert, können Ärztinnen und Ärzte, die in einem privaten Spital tätig sind, nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit eine Behandlung oder Operation verweigern.(Symbolbild)

Schock für Valentina (18) aus Lenzburg AG: «Weil meine Ärztin den Eindruck hat, wir verstehen uns nicht , will sie mich nicht operieren.» Wie die Aargauerin gegenüber 20 Minuten erzählt, leidet sie seit über einem Jahr unter Schmerzen am Handgelenk. Für ihren Beruf als Kleinkinderzieherin eine Qual: «Ich versuche seit knapp einem Jahr die richtige Behandlung zu bekommen, um endlich wieder normal leben und arbeiten zu können.»

Dafür sei sie von Arzt zu Arzt gegangen und habe Röntgenbilder machen lassen: «Teilweise musste ich wochenlang auf das Ergebnis warten. Am Schluss hiess es dann immer, dass man nicht genau wisse, was ich habe.» Schliesslich sei sie zu einer Ärztin gegangen, die in einer Klinik als Belegärztin arbeitet: «Die Ärztin stellte bei der Ultraschalluntersuchung ein Handgelenksganglion fest. Das sei zwar harmlos, durch eine Operation könnten aber die Schmerzen verschwinden.»