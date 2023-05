Brienz GR: Sie mussten ihre Häuser verlassen – werden Bewohner finanziell entschädigt? 

Wer zahlt, wenn ein Haus zerstört wurde?

Laut Marc Handlery, Direktor der Gebäudeversicherung Graubünden, gibt es eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung, welche die Kosten im Falle eines Elementarereignisses, wie beispielsweise eines Felssturzes, deckt: «Die obligatorische Gebäudeversicherung zahlt in der Regel den Neuwert des Gebäudes, wenn dieses zerstört oder beschädigt wurde.» Der Neuwert des Gebäudes entspricht dem Betrag, den es braucht, damit das Gebäude wieder auf die gleiche Art am selben Ort gebaut werden kann. Dabei spielt es in der Regel keine Rolle, welchen Zeitwert das Gebäude besitzt. «Nur in seltenen Fällen, wenn der Zeitwert des Gebäudes aufgrund von Abnützung, fehlendem Unterhalt oder anderen Gründen weniger als 50 Prozent des Neuwertes entspricht, wird nur der Zeitwert des Gebäudes durch die Versicherung gedeckt.» Schäden an der Einrichtung sind grundsätzlich durch die Hausratversicherung gedeckt, die im Gegensatz zu der Gebäudeversicherung nicht obligatorisch ist. Ob und in welchem Umfang die Bewohnenden gegen Schäden am Hausrat versichert sind, hängt von den jeweiligen individuellen Policen ab.