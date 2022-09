Biel BE: Sie nahmen ihnen das Handy ab und sprühten ihnen Pfefferspray ins Gesicht

Am Samstagnachmittag wurde ein ähnlicher Raubüberfall bei der Polizei gemeldet.

Ein Passant wurde am Freitagabend am Bahnhofplatz von Jugendlichen überfallen.

Am Samstag wurden fünf männliche Jugendliche festgenommen.

Am vergangenen Freitag und Samstag wurden zwei Raubüberfälle in Biel gemeldet.

Ein junger Mann soll am Freitagabend von mehreren Männern dazu aufgefordert worden sein, sein Handy auszuhändigen, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Danach sprühten die Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten mit der Beute.

Am Samstagnachmittag ereignete sich ein weiterer, ähnlicher Raubüberfall. Das Opfer wurde in einem Linienbus dazu gezwungen, mit den Tätern auszusteigen. In einem Innenhof nahmen auch diese ihrem Opfer das Handy weg und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht.