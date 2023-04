Bauarbeiten am Bahnhof Langenthal: Pendler wechseln Perron via Geleise

1 / 4 In Langenthal überqueren Pendler kurz die Gleise, anstatt einen Umweg zu nehmen. News-Scout «Wenn die Leute umsteigen müssen, dann reicht es über die Treppe am Ende des Perrons einfach nicht», sagt News-Scout Mike W. News-Scout Der Bahnhof Langenthal wird stark umgebaut und soll barrierefrei werden. Während der Arbeiten sind die Umsteigewege für Pendler länger. Tamedia AG

Darum gehts: In Langenthal wird seit letztem Januar der Bahnhof umgebaut.

Die damit verbundenen Einschränkungen sorgen für Unmut: Pendler steigen wegen zu langer Wege über die Bahngleise, Menschen mit Behinderung sehen sich mit enormen Hürden konfrontiert.

Die SBB hat bereits Massnahmen ergriffen – und behält sich weitere vor.

Im Januar 2023 fuhren die Baumaschinen auf und werden voraussichtlich bis Ende 2024 bleiben. Der Umbau des Bahnhofes Langenthal dient der Barrierefreiheit und soll gemäss Projektplanung der SBB eine bessere Verbindung der Quartiere für Velo- und Fussverkehr ermöglichen. Das Bauprojekt führt die SBB im Auftrag von Bund und Stadt unter laufendem Bahnbetrieb durch.

Die Arbeiten führen zu teils drastischen Einschränkungen. Durch die Bauarbeiten wurde der Lift zur Personenunterführung am 1. März 2023 gesperrt. Er bleibt bis Ende Juni 2024 ausser Betrieb. Für Reisende mit einer Behinderung oder betagte Menschen verunmöglicht dies oft die eigenständige Reise über den Bahnhof in Langenthal.

Bauarbeiten ohne Barrierefreiheit

Die Einschränkungen haben ausserdem zu alternativen Pendlerwegen geführt. Das Video von News-Scout Mike W. (39) zeigt, wie Personen vor dem Zug ins Gleisbett hinabsteigen und über die Geleise den Bahnhof verlassen. Nicht zum ersten Mal habe er Menschen übers Bahntrassee laufen sehen, sagt W. zu 20 Minuten. Der reguläre Weg via Treppe befinde sich am anderen Ende des Perrons. «Wenn die Leute umsteigen müssen, dann reicht es zeitlich über die Treppe am Ende des Perrons einfach nicht. Sie gehen dann eben übers Gleis», so der News-Scout.

Der 39-Jährige denkt auch an Menschen mit Behinderung und Betagte: «Für Leute im Rollstuhl, mit einer Gehbehinderung oder ältere Menschen, die nicht mehr gut zu Fuss sind, wird es schwierig bis unmöglich, das Perron zu verlassen.» Am Bahnhof in Langenthal stehen gemäss W. verschiedene Infotafeln. «Es nützt den Leuten aber nichts, wenn sie aus dem Zug aussteigen und nicht mehr vom Perron kommen. An den Bahnhöfen vor Langenthal ist auch nicht ersichtlich, dass bei der Ankunft nur eine Treppe zur Verfügung steht.»

«Wenn sich eine Person nicht vorgängig informiert und dort ankommt, dann hat diese schlichtweg einfach Pech gehabt», kritisiert W. Weiter sagt er, dass sich «ältere, betagte Menschen wohl kaum zuerst im Internet informieren würden» und bei der Ankunft einfach so vor Tatsachen gestellt würden.

SBB kennt das Problem

Die SBB hat Kenntnis von den Gleisübertretungen am Bahnhof Langenthal. Es seien Absperrgitter am Gleisende angebracht und die Signalisation in den letzten Tagen vor Ort optimiert worden. «Zusätzlich zu diesen Massnahmen wird die Transportpolizei ihre Patrouillen am Bahnhof Langenthal verstärken. Die SBB wird die Situation weiter beobachten und bei Bedarf zusätzliche Massnahmen ergreifen», lässt die Medienstelle auf Anfrage verlauten. Das Betreten von Bahnanlagen ist laut den SBB lebensgefährlich. «Privatpersonen können die Gefahren oft nicht richtig einschätzen», sagen die SBB. Das Betreten und Überschreiten von Gleisen sei im Übrigen ein Offizialdelikt und werde von den zuständigen Behörden von Amtes wegen verfolgt (s. Box).

Die SBB sei sich des Problems für Pendlerinnen und Pendler mit Beeinträchtigung bewusst. «Reisende mit eingeschränkter Mobilität melden sich im Vorfeld ihrer Reise beim SBB Call Center Handicap, das sie mit einem Shuttle-Dienst zum nächsten behindertengerechten Bahnhof ihrer Reisekette bringt.» Wenn Reisende vor Ort kurzfristig Unterstützung benötigen, sollen sie sich beim SBB Reisezentrum Langenthal melden.

Gleisübertretungen verboten

