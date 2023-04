«Sie nennen es Flugzeugträger, um euch zu täuschen»

Türkischer Flugzeugträger: «So ausgestattet, dass wir bei Bedarf militärische und humanitäre Einsätze in allen Teilen der Welt durchführen können.»

Darum gehts Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den ersten Flugzeugträger der Türkei vorgestellt.

Der Zeitpunkt für die Präsentation dürfte nicht zufällig sein.

Am 14. Mai finden die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt.

Sollte Erdogan die Wahl verlieren, wäre das eine Zäsur.

Doch die Opposition rund um den «türkischen Ghandi» Kemal Kilicdaroglu hat eine grosse Schwäche.

In der Türkei stehen bald Wahlen an. Entsprechend interessiert ist die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan an positiven Meldungen – etwa der Präsentation des ersten eigenen Flugzeugträgers der Türkei. Die «TCG Anadolu» ist stolze 231 Meter lang, 32 Meter breit und kann 1400 Personen aufnehmen.

Sowohl Kampf-Drohnen der Typen Bayraktar TB3 und Kizilelma wie auch schwere Helikopter können darauf starten und landen. «Unser Schiff ist so ausgestattet, dass wir bei Bedarf militärische und humanitäre Einsätze in allen Teilen der Welt durchführen können», sagte Präsident Erdogan bei der Vorstellungs-Zeremonie in Istanbul.

«Sie nennen es einen Flugzeugträger, um euch zu täuschen»

Doch nicht alle sind von dem Prestige-Schiff beeindruckt. «Sie nennen es einen Flugzeugträger, um euch zu täuschen. Sie haben ihn in aller Eile vor der Wahl geliefert. Ohne ihn überhaupt getestet zu haben», twitterte etwa ein ehemaliger hoher türkischer Marine-Kommandant.

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden am 14. Mai statt – und zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt 2003 geht Erdogan nicht als Favorit ins Rennen.

Anti-Erdogan-Bündnis rund um «türkischen Ghandi»

Sechs Oppositionsparteien haben sich zu einem Anti-Erdogan-Bündnis zusammengeschlossen und einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten aufgestellt: Kemal Kilicdaroglu. Der Chef der kemalistischen CHP gilt als wenig charismatisch und wird wegen seines Aussehens oft auch als «türkischer Ghandi» bezeichnet.

Je nach Meinungsforschungsinstitut liegt Kilicdaroglu zwei bis zehn Prozentpunkte vor dem Langzeitpräsidenten. Erdogans Beliebtheitswerte sind dagegen so niedrig wie selten zuvor in seiner Amtszeit.

Das hat mehrere Gründe: Die türkische Wirtschaft steckt in einer schweren Krise und viele Türkinnen und Türken empfanden die Nothilfe der Regierung nach der Erdbebenkatastrophe vom 6. Februar als unzureichend. «Die Inflation galoppiert, die Energiepreise steigen, die Mittelschicht schwindet», bringt es der ehemalige deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, in einem Interview mit der «Welt» auf den Punkt.

Opposition mit nur einem verbindenden Element

Sollte Erdogan Mitte Mai wiedergewählt werden, werde der Niedergang der Türkei weitere fünf Jahre andauern, so Erdmann. «Im Interesse des Landes kann man nur hoffen, dass die Menschen an der Wahlurne das Ruder umlegen und die Koalitionsparteien der Opposition mit ihrem gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten wählen.»

Ob die Opposition sich aber durchsetzen kann, ist längst nicht ausgemacht, zumal die Allianz heterogener nicht sein könnte: «Da tummeln sich Sozialdemokraten, stramme Nationalisten und sogar Islamisten», analysiert der österreichische «Kurier». «Das einzig Verbindende ist der Slogan: Erdogan muss weg! Aber als einziger Kitt taugt es wenig – wie man bei ähnlichen Experimenten in Ungarn oder Israel sehen konnte.»

Der einflussreichste Politiker seit Atatürk

Würde Erdogan abgewählt, wäre das eine Zäsur. Er ist der einflussreichste Politiker seit Mustafa Kemal Atatürk, der die türkische Republik vor 100 Jahren gründete. Erdogans erste Regierungsjahre waren von Reformen geprägt. Die Türkei erlebte einen atemberaubenden Wirtschaftsaufschwung. Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen wuchs alleine in den ersten zwei Legislaturperioden der AKP um mehr als das Dreifache.

Erdogan beschnitt die Übermacht des Militärs, 2004 wurde er zum «Europäer des Jahres» gewählt – ein Jahr später begann er offizielle Beitrittsverhandlungen mit der EU. Selbst den jahrzehntelangen blutigen Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK schien er beenden zu können. Bekannte türkische Intellektuelle unterstützten Erdogan damals in seinem Kurs.

Viele seiner eigenen Reformen hat Erdogan inzwischen zurückgedreht. Die EU-Beitrittsgespräche liegen auf Eis, Regierungsgegner sitzen im Gefängnis und ein Grossteil der Medien steht unter Erdogans Kontrolle. Den Friedensprozess mit der PKK beendete Erdogan 2015, die legale prokurdische Partei HDP kriminalisiert er seither. Vor fünf Jahren führte er per Volksentscheid ein Präsidialsystem ein, das ihm weitreichende Befugnisse bescherte. Wichtige Entscheidungen gehen seitdem durch ein Nadelöhr: Erdogans Präsidentenpalast.

Das verheerende Erdbeben als gewichtiger Faktor bei den Wahlen Die Regierungspartei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will am Dienstag offiziell in den Wahlkampf starten. Dabei werden die Kandidaten, die für Erdogans islamisch-konservative AKP bei der Parlamentswahl im Mai antreten, vorgestellt. Die Opposition hat teilweise schon mit ihrem Wahlkampf begonnen. Er läuft wegen der schweren Erdbeben-Katastrophe Anfang Februar über Parteigrenzen hinweg diesmal zurückhaltend ab. Die Parlaments- und Präsidentenwahlen finden gleichzeitig am 14. Mai statt. Türken im Ausland können bereits ab dem 27. April abstimmen. Der Wahlkampf wird sich voraussichtlich auf die vom Erdbeben betroffenen Provinzen konzentrieren – grossteils AKP-Hochburgen. Das Beben hat in der Türkei Zehntausende Menschen das Leben gekostet und Millionen obdachlos gemacht. Betroffene sind frustriert, viele werfen der Regierung vor, vor allem anfangs in der Erdbebenhilfe versagt und zuvor Baumängel geduldet zu haben. Erdogan hat landesweit bereits teure Wahlgeschenke verteilt und etwa den Mindestlohn erhöht. Nun versucht er, mit dem Versprechen zu punkten, dass nur er die Erdbeben-Region wiederaufbauen könne. Inwieweit das verfängt oder die Bürger nach 20 Jahren für einen Neuanfang stimmen, wird sich zeigen.