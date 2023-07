Weltrekord: Sie nennen ihn «der Mensch» – Armin (79) besteigt grossen Mythen zum 6000sten Mal

Deswegen denkt Schelbert – genannt «der Mensch» – auch nicht an ein Ende. «Solange es noch geht, werde ich weitermachen.»

6000 Auf- und Abstiege später sei er zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber die Begeisterung sei nach wie vor da, sagt Schelbert. «Diese Berggänge sind für mich ein Stück Leben. Der grosse Mythen ist mein Zuhause.»

Wie er gegenüber 20 Minuten erzählt, sei es seine Passion. Er fühle sich am Berg zu Hause.

Armin Schelbert (79) – genannt «der Mensch» – hat es geschafft. Mit bald 80 Jahren bestieg er am Freitagmorgen kurz nach elf Uhr zum 6000sten Mal den grossen Mythen. Damit ist er deutlicher Rekordhalter am 1900 Meter über Meer gelegenen Schwyzer Hausberg. Rechnet man seine Besteigungen zusammen, hat er gesamthaft über drei Millionen Höhenmeter zurückgelegt und rund sieben Monate am Berg verbracht. Zudem setzte er im Schönwettersommer 2018 mit einem Total von 486 Aufstiegen einen neuen Saisonrekord.