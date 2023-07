Andrés Roca Rey: «Messi der Matadores» von Stier erfasst

Nichts für schwache Nerven: Matador Andrés Roca Rey wurde am 25. Juli 2023 in Santander, Spanien, von einem Stier verletzt.

Die Bilder sind schockierend: Der peruanische Matador Andrés Roca Rey wurde am Dienstag bei einem Stierkampf in der Plaza der spanischen Stadt Santander von einem über 450 Kilo schweren Stier namens Viruta attackiert. Als der 26-Jährige zum Töten ansetzte, wurde er vom rechten Horn des Stieres erfasst . Das Tier versetzte Roca Rey einen Stoss, schleuderte ihn durch die Luft und drängte ihn schliesslich gegen die Absperrung.

Andere Stierkämpfer in der Arena - genannt Cuadrilla - versuchten, Roca Rey zu helfen. Ohne Erfolg. Daraufhin sprang der hinter der Absperrung stehende Stierkämpfer Cayetano Rivera Ordoñez ohne Umhang in die Manege. Rivera gelang es zunächst, das Tier abzulenken, doch er stolperte und fiel zu Boden. In dem Moment griff der Stier auch Rivera an und schleuderte ihn gegen die Absperrung.