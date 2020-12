Diego Maradona hat mehrere Kinder, unter anderem Dalma Nerea and Giannina Dinorah.

Auf der ganzen Welt, in vielen Stadien trauerte man. Zig Fussballer dachten vor den Spielen an die argentinische Fussball-Legende.

Paula Dapena wollte sich nicht an der Gedenkminute beteiligen. Für die junge Fussballerin war Diego Maradona nicht nur ein guter Mensch.

Für viele Argentinier ist Diego Maradona ein Held. Und nicht nur für sie, nein. Für Fussball-Fans auf der ganzen Welt ist Mardona ein Idol, eine Legende. Als der Ex-Fussballer Ende November starb , brach für viele die Welt zusammen. Die Fussball-Welt trauerte, die Menschen weinten. Vor den Partien gab es meist Schweigeminuten, um die argentinische Legende zu ehren. So auch bei der Partie Viajes Interrias FF gegen Deportivo Abanca in der dritten spanischen Liga.

Obwohl – etwas war da anders: Paula Dapena verweigerte sich dem Gedenken an einen der besten Fussballer aller Zeiten. Während alle Beteiligten auf und neben dem Feld still dastanden, wandte die 24-jährige Fussballerin dem Geschehen den Rücken zu, setzte sich demonstrativ auf den Boden.

Maradona ein Vergewaltiger und Pädophiler?

Die Reaktionen auf ihren Protest fielen unterschiedlich aus. Manche waren harmlos. So erkundigte sich der Trainer der Gäste in der Halbzeit bei Dapena nach dem Grund für ihre Aktion, auch ihre Mitspielerinnen reagierten gelassen. «Sie sahen mich an und lachten, weil sie wussten, dass ich nicht wollte», sagte Dapena. Ihre feministischen Ansichten seien im Team bekannt.