Kriminaltouristen  in Luzern: Sie reisten im Car an, checkten im Hostel ein und schlugen dann zu

Die Vorgehensweise war jeweils ähnlich: In der Abenddämmerung suchten sie sich Gebäude aus, bei denen kein brennendes Licht zu sehen war. Während einer der beiden Männer in die betroffenen Liegenschaften einbrach und die Räume nach Geld und Wertgegenständen durchsuchte, hielt der zweite Mann Ausschau nach Personen in der Nähe. Insgesamt hatten die beiden bei ihrer Einbruchserie Geld, Schmuck, Uhren und andere Gegenstände im Wert von rund 104’000 Franken erbeutet. Bei den Einbrüchen verursachten sie einen Sachschaden von rund 46’000 Franken.

Kriminalgericht spricht Gefängnisstrafen aus

Die beiden Männer aus Albanien waren in einem Reisecar über Österreich in die Schweiz eingereist. Dies trotz bereits bestehender Einreisesperre in den Schengenraum. Die beiden hielten sich «im Jahr 2017 in Dänemark auf, wo sie ebenfalls wegen Einbruchdiebstählen verurteilt und infolgedessen mit einem Einreiseverbot belegt worden sind», heisst es im Urteil des Kriminalgerichts. Dies spricht laut Gericht dafür, dass die zwei Männer «erneut gemeinsam zwecks Verübung von Einbruchsdiebstählen in die Schweiz eingereist sind». Übernachtet hatten die Einbrecher in einem Hostel in Kriens. Mit dem erbeuteten Geld hatten sie unter anderem das gemeinsame Hostelzimmer finanziert, heisst es weiter.