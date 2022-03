Ukrainerin erzählt : «Sie rennen über die Grenze – denn diese 20 Meter machen es aus»

Die 28-jährige Maggy war kürzlich an der Grenze zu Polen. Erst letzte Woche sagte die Ukrainerin gegenüber 20 Minuten, wie sehr sie zu ihrer Grossmutter in die Ukraine reisen wolle. Am Freitag fuhr die 28-Jährige dann bis zum Grenzübergang Medyka-Schehyni. Inzwischen ist sie bereits zurück in der Schweiz.

Die Stimmung am Grenzübergang hat die 28-Jährige sehr unterschiedlich erlebt. Auf der polnischen Seite, auf Nato-Boden, ist die Stimmung relativ entspannt. Auf der ukrainischen Seite sieht es anders aus, erzählt Maggy. Dort gehe es um Leben und Tod. Schnellstmöglich wollen diese Leute über die Grenze kommen, denn 20 Meter auf der falschen Seite können den Tod bedeuten.

Bevor Maggy den Grenzübergang verliess, konnte sie noch einige Hilfsgüter über die Grenze aufgeben. Auch ihre Grossmutter konnte sie vorerst versorgen: «Sie hat Honig, Konfitüre, Brot. Sie hat Fleisch.». Auch etwas Geld konnte Maggy ihr überlassen und hat sichergestellt, dass sie in guten Händen ist.

Nun helfe Maggy weiter von der Schweiz aus. Das mache zum jetzigen Zeitpunkt am meisten Sinn.

