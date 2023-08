Ehefrau rettet Darren Creed mit Niere das Leben

Mehrere Jahre lang gelang es den Ärzten, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, doch schliesslich fiel die Nierenfunktion von Creed auf 19 Prozent. Er litt unter ständiger Erschöpfung und hätte demnächst einer Langzeitdialyse bedurft, um überhaupt am Leben zu bleiben. Als einzige Alternative blieb eine Spenderniere – doch das passende Organ musste erst gefunden werden. «Ich war nicht sehr optimistisch, weil die Chance so klein war», sagt Reed. «Wir begannen, in unserem Umfeld von Familie und Freunden herumzufragen, und viele liessen sich testen.»