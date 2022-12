Drei Klimajugendliche wegen «Aufruf zu Ungehorsam» verurteilt

Die Botschaft hatte den Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP/VS) auf den Plan gerufen, der den Fall im Parlament in Bern ansprach und später bei der Bundesanwaltschaft zur Anzeige brachte.

Die Bundesanwaltschaft hat drei Klimastreik-Aktivisten verurteilt, die dazu aufgerufen hatten, nicht in die Armee einzutreten . In seinem Strafbefehl vom 9. Dezember 2022 befand Staatsanwalt Marco Renna sie der Provokation und der Anstiftung zur Verletzung der Wehrpflicht für schuldig. Das Strafmass umfasst Tagessätze auf Bewährung und eine Geldstrafe – wobei die Beträge von einigen Hundert Franken je nach Einkommen variieren – sowie die Zahlung der Verfahrenskosten.

«Alles an diesem Fall ist unverhältnismässig», kritisiert David Raedler, Anwalt eines der bestraften Aktivisten. Zunächst hätte die Bundesanwaltschaft «niemals eine Strafuntersuchung zu einem Sachverhalt eröffnen dürfen, der unter die Meinungsfreiheit fällt». Auch die eingesetzten umfangreichen polizeilichen Mittel, darunter Hausdurchsuchungen, Verhöre und Beschlagnahmungen, seien unverhältnismässig gewesen. «Schliesslich beweist auch die Kürze des Gerichtsentscheids – der Text umfasst weniger als eine Seite –, dass das Urteil unausgewogen und im Grunde genommen gegenstandslos ist», so Raedler weiter.

Die Bewegung «Klimastreik» hatte im Mai 2020 im Internet einen Aufruf zur Dienstverweigerung verbreitet. Der Text mit dem Titel «Die Armee boykottiere ich», der bis heute online ist, fordert die Bevölkerung auf, Zivildienst zu leisten, und verlangte die Abschaffung der Armee zugunsten von Umweltprojekten. Die Botschaft hatte den Nationalrat Jean-Luc Addor (SVP/VS) auf den Plan gerufen, der den Fall im Parlament in Bern ansprach und später bei der Bundesanwaltschaft zur Anzeige brachte.

Die Bundesanwaltschaft hatte nach Ermächtigung durch den Bundesrat eine Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wer innerhalb der Organisation an der Verbreitung dieser Aufforderung beteiligt gewesen war. Zu diesem Zweck hatte die Justiz drei verdächtige Jugendliche (geboren zwischen 1990 und 2001) beobachten lassen, die mit dem Klimastreik sympathisierten. Die Polizei war beispielsweise im Morgengrauen in grosser Zahl vor den Häusern der Aktivisten erschienen. Dieser Druck war in der Presse angeprangert worden.