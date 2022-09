Stille Kritik : Sie riskieren ihr Leben – iranische Fussball-Stars protestieren gegen Regime

Auch das iranische Nationalteam beteiligt sich an den Protesten in ihrem Heimatland – auf ihre Weise. Ein Bundesliga-Profi äussert sich öffentlich mit harscher Kritik.

Ex-Profi droht Verhaftung

Azmoun war nicht der einzige Fussballer, der sich gegen das iranische Regime stemmte, aber er gehörte zu den lautesten. «Wenn das Mus­lime sind, möge Gott mich zum Ungläu­bigen machen», schrieb er. Kein Wunder also, war sein Instagram-Account vorübergehend nicht mehr vorhanden, mittlerweile ist er das aber wieder. Captain Ali-Resa Dchahanbachsch meldete sich am Donnerstag auf Insta zu Wort und schrieb: «Wir sind immer auf der Seite des Volkes, das in diesen Tagen nichts anderes fordert als seine grundsätzlichen Rechte.» Stürmer Mehdi Taremi meinte: «Ich schäme mich (als Iraner), wenn ich die Bilder der letzten Tage sehe.»