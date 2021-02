Zugelaufene Tiere muss man in der Schweiz melden.

Jennifer Rosenberger aus Altstätten SG hat eine innige Beziehung zu ihren Haustieren. Deshalb machte sie sich grosse Sorgen, als eine ihrer beiden Katzen, Katzendame Namida, einfach nicht mehr nach Hause kam. «Sie haben einen festen Rhythmus und wissen, wann ich ungefähr nach Hause komme», sagt die 27-Jährige. In der Vergangenheit sei ihr bereits eine Katze gestohlen worden, weshalb Sie sich noch mehr Sorgen machte. «Meine Tiere sind wie meine Kinder, deshalb konnte ich auch nicht mehr schlafen.»

Umso grösser sei die Erleichterung gewesen, als Namida wohlgefüttert nach fünf Tagen wieder aufkreuzte. «Sie roch ganz komisch nach einer fremden Wohnung. Ich nahm also an, dass sie jemand zu sich hereinliess», erzählt Rosenberger. Kurz darauf verschwand ihre Katze wieder, und wieder machte sich die Besitzerin grosse Sorgen. «Es hätte ja auch sein können, dass sie verletzt oder von einem Auto totgefahren wurde», meint die Altstätterin.

Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch heisst es bei Art. 720a: Wer ein verlorenes Tier findet, hat unter Vorbehalt von Artikel 720 Absatz 3 den Eigentümer davon zu benachrichtigen und, wenn er ihn nicht kennt, den Fund anzuzeigen. Wer das nicht tut, macht sich strafbar und muss mit einer Busse rechnen. Ab dem Zeitpunkt der Meldung beginnt eine zweimonatige Frist. Findet sich der Besitzer in dieser Zeit nicht, geht das Tier als Eigentum auf den Finder über. Heisst, er darf sie behalten.

Aktuell befinden sich über 4000 Meldungen mit vermissten Katzen in der STMZ-Datenbank.

Dabei besteht laut Beatrice Baumann, Präsidentin Tierhilfe Schweiz, eine Meldepflicht. «Man sollte ein zugelaufenes Tier melden, nach einem Chip untersuchen lassen und bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale STMZ eintragen», so Baumann. Diese Mühe würden sich viele aber nicht machen. Die Polizei, Gemeindearbeiter sowie Tierschutzorganisationen verfügen über solche Chip-Lesegeräte.

Im November letzten Jahres wurde der Fall einer Katze in Uttwil TG bekannt, die nach drei Jahren wieder mit der Besitzerin zusammengeführt werden konnte. Es wäre bereits früher möglich gewesen, doch das Tier wurde im 12 Kilometer entfernten Schönenberg an der Thur TG von einem Ehepaar gefüttert. Das Paar habe das Tier gefüttert, weil es glaubte, es habe kein Zuhause.

Nach Aufruf im Internet ist Ruhe eingekehrt

Doch auch dieses Mal kehrte das Tier nach einigen Tagen zurück. Dieses Spiel habe sich einige Male wiederholt: «Nach dem fünften Mal habe ich mir weniger Sorgen gemacht. Aber es hat mich sehr genervt, dass ein Möchtegern-Tierretter immer wieder meine Katze bei sich aufnimmt.» So entschloss sie sich dazu, sich in einer lokalen Gruppe auf Facebook darüber zu beschweren. Es gebe keinen Grund, ihre Katze zu füttern oder reinzulassen, sie sehe nämlich auch nicht unterernährt aus. Mehrere User auf Facebook berichten von ähnlichen Vorfällen. «Unsere Katze ist auch tagelang nicht mehr nach Hause gekommen», schreibt beispielsweise eine Userin. «Man sollte Katzen einfach in Ruhe lassen, die meisten haben ja ein Zuhause.»