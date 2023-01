Kanton Bern: Chihuahua von Labrador fast totgebissen

Der Vorfall, der sich am 15. Juli 2022 im Raum Bern abspielte, sitzt Tina K.* noch heute in den Knochen. An jenem Morgen ging sie mit ihrem Baby und den beiden Chihuahuas, die sich aufgrund der heissen Temperaturen ebenfalls unten im Kinderwagen befanden, spazieren. Als die frisch gebackene Mutter einen Hund im nahe gelegenen Feld entdeckte, hielt sie an und wollte warten, bis dessen Halterin ihn an die Leine nahm. Doch zu spät: Der Labrador hatte K. und ihr Kind bereits erspäht und rannte zum Kinderwagen. Sofort begann der eine Chihuahua zu knurren. «Daraufhin ging der Labrador auf meinen Hund los und versuchte, ihn aus dem Wagen zu zerren», erzählt K.