Basel: «Sie sagte mir, dass sie vergewaltigt wurde, da rief ich sofort die Polizei»

In Basel wurde am Samstag eine Frau Opfer eines Sexualdelikts. Ihre Nachbarin wurde von den Schreien geweckt und entschloss sich, zu handeln.

In der Landskronstrasse wurde am Samstag eine junge Frau von einem Unbekannten vergewaltigt. Der Täter folgte der 25-Jährigen in den Hauseingang, als diese die Türe zum Mehrfamilienhaus aufschloss, in dem sie wohnte. Er soll sie in der Folge ins Treppenhaus gestossen haben, wo es zur Vergewaltigung kam. Eine Nachbarin hörte die Schreie im Treppenhaus und machte das Licht im Gang an. So vertrieb sie den Täter. Danach kümmerte sie sich um das Opfer.

Am Samstagmorgen zwischen circa 2.40 Uhr und 2.50 Uhr (Sommerzeit) ist eine Frau (25) Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Der Täter folgte ihr an der Landskronstrasse in Basel bis zu ihrer Eingangstür, stiess sie ins Treppenhaus, klaute ihr Handy und vergewaltigte sie, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Eine Nachbarin sei von den Schreien des Opfers geweckt worden. Sie habe das Licht im Gang angemacht, da sei der Täter geflüchtet.

«Präsenz zu zeigen, war das Mindeste, was ich tun kann» Nachbarin

«Ich wusste zunächst nicht, was ich machen soll. Ihre Schreie waren so schrill, da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung ist», erzählt die Nachbarin gegenüber 20 Minuten. Beim Kaffee in ihrer Küche ist sie immer noch sichtlich bewegt von den Ereignissen der Nacht.

Sie sei im Bett gelegen und habe gehört, wie die Schreie teilweise unterdrückt wurden. «Als würde ihr jemand die Hand vor den Mund halten.» In dem Moment sei ihr klar geworden, dass sie etwas unternehmen müsse. «Ich wusste nicht, was ich bewirken kann. Doch ich dachte mir, das Mindeste, was ich tun kann, ist, Präsenz zu zeigen», so die 35-Jährige.

«Ich bin aufgestanden, habe die Wohnungstür aufgerissen und habe das Licht im Gang angemacht.» Als sie unten im Hauseingang angekommen war, sei der Täter schon weg gewesen. Sie konnte jedoch die aufgelöste junge Frau fragen, was passiert ist. «Sie sagte mir, dass sie vergewaltigt wurde, da rief ich sofort die Polizei», so die Nachbarin. Diese lobte sie später für ihre Courage. Sie habe alles richtig gemacht und dürfe stolz auf sich sein.

«Offensichtlich kann man als Frau nicht alleine nach Hause laufen» Nachbarin

Weiter erzählte die junge Frau der Nachbarin, dass der Täter ihr schon auf dem Heimweg beim St. Johann-Park begegnet sei. Ab dort müsse er ihr gefolgt sein. Was der jungen Frau passiert ist, macht auch der Nachbarin Angst. «Ich will in Zukunft nur noch mit Uber und Taxi nach Hause gebracht werden. Denn offensichtlich kann man als Frau nicht alleine nach Hause laufen.» Die Polizei sei in der Nacht noch lange bei ihr gewesen und hätte Aussagen aufgenommen. Am Sonntagmorgen sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort.