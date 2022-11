Bundesrätin Karin Keller-Sutter : «Sie sagte mir unter Tränen, dass sie von häuslicher Gewalt betroffen ist»

In der Schweiz gab es im letzten Jahr fast 20’000 Fälle von häuslicher Gewalt. In einer mehrteiligen Serie zum Thema hat 20 Minuten mit vier Betroffenen gesprochen. Jetzt spricht die Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Interview mit 20 Minuten darüber, was passieren muss, damit diese Zahlen in der Schweiz sinken.