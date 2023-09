Interlaken: Stillende Mutter wird aus Ausweiszentrum weggewiesen

Ein aktueller Fall aus Interlaken zeigt: Stillende Mütter ernten noch immer empörte Reaktionen – sogar in öffentlichen Ämtern.

1 / 3 Ihr Erlebnis im Ausweiszentrum Interlaken wird Janka Horváth so schnell nicht vergessen. privat Wie sie erzählt, wurde sie von einer Angestellten mit der Begründung weggewiesen, andere Leute würden sich am Stillen stören. privat Untersuchungen haben in den letzten Jahren immer wieder aufgezeigt, dass es um die Akzeptanz des Stillens in der Öffentlichkeit nicht zum Besten steht. IMAGO/Addictive Stock

Darum gehts Als eine Mutter im Ausweiszentrum Interlaken ihr Baby stillte, wurde sie des Ortes verwiesen. Andere Leute würden sich an dem Anblick stören, so die Begründung einer Angestellten.

Das zuständige Amt spricht von einem «Missverständnis».

Die Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes fordert mehr Toleranz gegenüber Stillenden.

Janka Horváths Stimme klingt noch immer bedrückt, als sie von dem Erlebnis erzählt, das ihr letzte Woche widerfahren ist. Am Donnerstag hatte sie einen Termin im Ausweiszentrum in Interlaken, um Fotos von ihrem einmonatigen Sohn für dessen Ausländerausweis machen zu lassen. Anschliessend begab sich die frischgebackene Mutter in den Warteraum und stillte ihr Baby. Sie sei dabei mit der grösstmöglichen Diskretion vorgegangen, betont Horváth: «Ich sass ganz in der Ecke, war bedeckt und der Kinderwagen stand quer vor mir.»

Dennoch sei nach einigen Minuten die Angestellte, die zuvor das Foto geschossen hatte, förmlich in den Warteraum gestürmt und habe sie mit lauter Stimme darauf hingewiesen, dass sie mit dem Stillen aufhören müsse. «Sie war aufgebracht und meinte, wir würden die Leute stören», sagt die 39-Jährige. Sie habe eingewendet, dass sich keine weiteren Personen im Warteraum befänden und ihr Kind nun einmal hungrig sei. Die Angestellte habe jedoch nicht mit sich reden lassen und sie aufgefordert, draussen weiter zu stillen – es sei schliesslich schönes Wetter. «Auch hat sie mehrfach wiederholt, dass Stillen hier verboten sei», so die gebürtige Ungarin.

Horváth kam der Aufforderung letztlich nach und verliess das Gebäude. Das Verhalten der Beamtin könne sie überhaupt nicht verstehen: «Ich bin erstaunt, dass ich im Jahr 2023 so etwas in der Schweiz erlebe. Zugleich hat mich der Vorfall traurig gemacht, denn ich fühlte mich mit meinem Baby unerwünscht.»

Hast du als Mutter beim Stillen schon negative Erfahrungen gemacht? Ja, ich wurde angestarrt. Ja, ich erhielt eine herablassende Geste oder Bemerkung. Ja, mir wurde angeraten, mich zu bedecken. Ja, ich wurde des Ortes verwiesen. Ja, ich wurde beim Stillen fotografiert. Ja, ich habe sogar mehrere dieser Reaktionen erlebt. Nein.

«Äusserst offener Umgang»

Auf Anfrage von 20 Minuten spricht das Amt für Bevölkerungsdienste (Abev) von einem «Missverständnis». Man habe sich inzwischen mit der Frau persönlich ausgetauscht und die Sache gemeinsam klären können. Im Allgemeinen pflege man einen «äusserst offenen» Umgang mit Müttern und ihren Babys, sodass viele Frauen «das Stillen ihrer Kinder in unseren Räumlichkeiten durchweg in sehr positiver Erinnerung haben», so Sprecher Hannes Schade. Den aktuellen Fall werde man jedoch zum Anlass nehmen, um die Mitarbeitenden noch einmal darauf hinzuweisen, dass im Ausweiszentrum kein Stillverbot herrsche und es zudem geeignete Räumlichkeiten für das Stillen gebe.

Unabhängig davon, wie sich der konkrete Fall genau abgespielt hat: Untersuchungen haben in den letzten Jahren immer wieder aufgezeigt, dass es um die Akzeptanz des Stillens in der Öffentlichkeit nicht zum Besten steht. Bei einer Befragung unter 1500 Schweizerinnen und Schweizern gaben 2021 vier von fünf Frauen an, dass sie während des Stillens im öffentlichen Raum ein negatives Erlebnis hatten. Nur 43 Prozent erachteten es als angemessen, einem Baby vor Fremden die Brust zu geben.

«Schweiz erlebe ich als nicht sehr kinderfreundlich»

Barbara Stocker, Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes, sagt denn auch zu Janka Horváths Erfahrung: «Der Vorfall überrascht nicht, denn Stillende werden immer wieder weggewiesen.» Obwohl Stillen in der Öffentlichkeit überall erlaubt sei, gebe es alle paar Wochen Zeitungsmeldungen oder Posts in den sozialen Medien, die negative Erlebnisse von Stillenden beinhalten würden. «Einmal ist es eine stillende Frau im Flugzeug, dann im Restaurant oder im Zug, die für Schlagzeilen sorgt. Eine ganz leicht entblösste, weibliche Brust mit trinkendem Kind scheint einige Menschen noch immer sehr zu irritieren», konstatiert Stocker.

Erklären kann sich Stocker dies nicht. «Nackte oder halbnackte Menschen sind omnipräsent in der Werbung, den sozialen Medien und den Printmedien. Diese Bilder scheinen nicht zu stören», sagt sie. Bemerkenswert sei zudem, dass man beim Stillen die Brust kaum sehe, da viele Mütter einen Schal, eine weite Bluse oder ein anderes Kleidungsstück trügen, das den Blick auf die Brust verdecke.

Stocker kann sich vorstellen, dass das Bild der Innigkeit, der Ruhe und der Zärtlichkeit des Stillens manche Menschen triggert und wütend macht. «Die Schweiz erlebe ich generell als nicht sehr kinderfreundlich. Vielleicht stört das Kind per se? Oder die Mutter, die sich getraut, in der Öffentlichkeit ihr Muttersein zu zeigen? Mehr Toleranz und gesunder Menschenverstand würden auch in dieser Thematik nicht schaden.»

