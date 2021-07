Mann wählt Notruf wegen Tifosi-Feier - «Sie sagten mir, meine Anrufe würden ihnen auf den Sack gehen»

Feiernde Italien-Fans an der Langstrasse, hier nach dem Sieg gegen Österreich.

So auch der Bieler Robert Kowalski. Ihn habe man bei der Alarmzentrale aber unfreundlich abgewiesen, sagt er.

Nach dem Sieg der Italiener im EM-Halbfinal wurde es in vielen Schweizer Städten laut.

Nachdem Jorginho um etwa 23.40 Uhr den letzten Penalty für Italien versenkt hatte, ging in diversen Schweizer Städten am Dienstag die Post ab: Schweizer Tifosi brachten ihre Freude wie bereits nach dem Sieg im Viertelfinal mit Autokorsos und Hupkonzerten zum Ausdruck.

Zurück beim Kreisel habe er jedoch feststellen müssen, dass sich die Lage verschlimmerte. Nun wurde gar Feuerwerk in der Menge gezündet! «Polizeipräsenz war keine ersichtlich», konstatiert Kowalski. Dem Vierbeiner zuliebe zog man eiligst an der feiernden und zeuselnden Meute vorbei.

«Kein Grund, einen solchen Saulärm zu veranstalten»

Zuhause aber liess der Ausnahmezustand mitten unter der Woche Kowalski keine Ruhe – er wählte kurzerhand den Polizei-Notruf. «Nachdem ich zunächst mehrmals ignoriert wurde, hat man mir schliesslich gesagt, dass die Polizei die Feierlichkeiten für eine Weile tolerieren müsse und ich mich doch auf politischer Seite beschweren solle.» Was ihn besonders brüskiert habe: «Als ich sagte, dass mich der Lärm nerve, hat der Mitarbeiter geantwortet, meine Anrufe würden ihm ebenso auf den Sack gehen.»

Zuweilen wird der Ton bestimmter

Bei der Berner Kantonspolizei sind in der Nacht auf Mittwoch mehrere Lärmklagen im Zusammenhang mit den nächtlichen Feierlichkeiten eingegangen. Man nehme derlei Meldungen ernst und habe Verständnis, wenn sich gerade nicht-fussballbegeisterte Menschen an den hupenden Autokorsos und Feuerwerkskörpern störten und sich am Telefon auch mal aufregen, räumt Sprecherin Isabelle Wüthrich ein.