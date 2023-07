Kanton Solothurn: Frauen senden über 100’000 Franken an Liebesbetrüger

Die beiden Frauen fielen auf die sogenannte Romance-Scam-Masche herein. (Symbolbild)

Während des laufenden Monats meldeten sich bei der Kantonspolizei Solothurn zwei Frauen, nachdem sie Opfer von Liebesbetrügern geworden waren. In beiden Fällen entstand via Social Media über einen längeren Zeitraum eine emotionale Beziehung mit einem jeweils unbekannten Mann. Dabei erschlichen sich die Betrüger mittels Textnachrichten und dem Aufbauen eines Lügengebildes das Vertrauen der Geschädigten. Die beiden Frauen im Alter von 55 und 56 Jahren überwiesen den Männern in der Folge gesamthaft über 100’000 Franken, bevor sie den Betrug bemerkten und diesen bei der Polizei meldeten, wie die Kapo mitteilt.