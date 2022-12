Italienerin im Iran: Sie sass mit einer Todeskandidatin in der Zelle – «nachts sang ich ihr vor»

via Reuters

Am Sonntag drohten die Behörden damit, die verurteilten Demonstranten hinzurichten. Die aufgrund der Proteste verhängten Urteile könnten bald vollzogen werden, wie « Corriere della Serra » berichtet. Gemäss dem Leiter der iranischen Justiz, Gholam-Hossein Mohseni-Ejèi, sind bereits mehrere Urteile vom obersten Gerichtshof bestätigt worden.

«Nachts habe ich ihr immer ‹Bella Ciao› vorgesungen»

34 Tage lang waren die beiden Frauen zusammen in einer Zelle eingesperrt. «Nachts habe ich ihr immer das italienische Lied ‹Bella Ciao› vorgesungen, um sie zu beruhigen», berichtet die Reisebloggerin gegenüber der italienischen Zeitung.

Lage für Frauen hat sich noch nicht verbessert

Bremsen lassen sich die Demonstranten von solchen Urteilen aber nicht: Am Sonntag haben sie zu einem dreitägigen Streik aufgerufen, der gestern begonnen hat. Es sind Schliessungen von Geschäften und Betrieben in vielen Städten vorgesehen. Der Höhepunkt des Aufstandes wird am Mittwoch erwartet, wenn Präsident Ebrahim Raisi die Teheraner Universität besuchen und mit Studenten zusammentreffen wird.