Russland-Expertin: «Putin wird im Amt sterben. Egal wie.»

Fiona Hill : Sie sass mit Putin am Verhandlungstisch – «Er will im Amt sterben, egal, wie»

Fiona Hill, ehemalige aussenpolitische Beraterin des Weissen Hauses, hat Putin bei vielen Gelegenheiten «erlebt». Mittlerweile hält sie ihn für paranoid. Hill hält es für wahrscheinlich, dass Putin hinter der Sprengung des Kachowka-Staudamms steckt.

Die Russland-Expertin und ehemalige sicherheitspolitische Beraterin des Weissen Hauses, Fiona Hill (58), gibt im Interview mit dem «Stern» eine Einschätzung darüber, wie es mit Russlands Machthaber Wladimir Putin weitergehen könnte. In einem Punkt ist sie sich sicher: Putin werde nicht freiwillig aus dem Amt scheiden. «Er will im Amt sterben. Egal, auf welche Weise», so Hill.

Ausserdem habe die Corona-Pandemie seinen Realitätssinn stark in Mitleidenschaft gezogen: «Plötzlich war er total isoliert. Ich glaube, Putin hatte keinen wirklichen Kontakt mehr mit Leuten, die ihn von seinen Ideen hätten abbringen können. Ich denke, er ist paranoid geworden.» Dies gehe so weit, dass auch die Sprengung des Kachowka-Staudamms auf sein Konto gehen könnte. Das hält Hill zumindest für wahrscheinlich. Putin habe in der Vergangenheit nämlich immer wieder damit geprahlt, wie sein Vater während des Zweiten Weltkrieges wichtige Infrastrukturen zerstört habe.

Russen bereiten sich auf brutale Schlacht vor

Fiona Hills Einschätzungen sind keine Schnellschüsse oder Sensationshascherei: Ihre langjährige Erfahrung als National Intelligence Officer für Russland und Eurasien spricht für sie – Hill sass mit Putin am Verhandlungstisch und konnte ihn über Jahre genau beobachten. Die Sprengung des Kachowka-Staudamms ist für sie ein Zeichen, dass die Russen sich auf eine «brutale Schlacht» vorbereiten würden.

Den Grund für den Angriff auf die Ukraine sieht Hill, ähnlich wie viele andere Beobachtende, darin, dass Putin immer stärker von einem grossrussischen Zarenreich träume, anstatt die Realität einer globalisierten Welt zu akzeptieren, in der wirtschaftliche Interessen vor territorialen Ansprüchen stehen: «Für Putin ist dieses riesige russische Reich kein Gebilde aus einer dunklen Vergangenheit. Er holt all diese uralten Verträge aus dem Kreml-Archiv hervor und glaubt, jedes Land, das Russland je in seiner Geschichte erobert hat, gehöre auch heute zu Russland.»