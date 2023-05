Bezirksgericht Zürich: Sie schickte Nacktfotos von Nichte und Gottenkind (4) an ihren Freund 

1 / 3 Die Beschuldigte mit ihrem Anwalt nach dem Prozess vor dem Einzelrichter in Zürich. 20min/hoh Der Einzelrichter hat die Frau schuldig gesprochen und zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt. 20min/hoh Auf ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot, wie der Staatsanwalt gefordert hat, verzichtet der Richter. 20min/hoh

Darum gehts Eine heute 29-jährige Schweizerin hat Fotos von ihrer viereinhalbjährigen nackten Nichte dem Freund geschickt.

Der Mann wurde wegen illegaler Pornographie verhaftet, darum flog der Fall auf.

Der Einzelrichter verurteilte die Beschuldigte zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten.

Auf ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Kindern wurde verzichtet.

Die heute 29-jährige Schweizerin aus der Stadt Zürich hat vor rund drei Jahren in ihrer Wohnung mit dem Handy neun Nacktfotos von ihrer viereinhalbjährigen Nichte und Gottenkind gemacht und die Bilder per Whatsapp ihrem damaligen Freund verschickt. Laut Anklageschrift standen dabei die Geschlechtsteile des Mädchens im Vordergrund, welches keine Unterhose trug. Der Freund habe diese Bilder zur sexuellen Befriedigung benutzt, was die Beschuldigte vorgängig wusste. Der Staatsanwalt hat die Frau wegen illegaler Pornografie angeklagt und verlangt eine bedingte Freiheitsstrafe von einem Jahr sowie ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Kindern.

Wollte damit Anerkennung vom Freund

Am Dienstag stand die Nail-Designerin vor dem Einzelrichter. Sie war geständig und sagte in der Befragung: «Ich habe meinem Freund einen Gefallen machen wollen, um Anerkennung von ihm zu erlangen.» Er habe ihr schon früher gesagt, dass es ihn Wunder nehme, «wie das so aussieht». Sie bestreitet aber, das Mädchen posiert zu haben, wie in der Anklageschrift steht. «Ich habe nur Fotos gemacht, als sie spielte.»

«Ich schäme mich dafür und möchte mich entschuldigen», sagt sie leise. Sie habe sich inzwischen von ihrem Freund getrennt. Gegen den Mann läuft ebenfalls ein Verfahren in einem anderen Kanton, es ist noch hängig. Die Polizei war ihm wegen Konsums von Pädopornographie auf die Spur gekommen und hat auf seinem Handy auch die Bilder vom vierjährigen Mädchen entdeckt.

Der Richter will wissen, wie ihre Schwester und Mutter des Mädchens darauf reagiert hat. «Sie war schockiert», antwortet die Beschuldigte. Aber sie hätten sich ausgesprochen und die ganze Angelegenheit sei im Grossen und Ganzen gut ausgegangen.

Verzicht auf Tätigkeitsverbot mit Kindern

Ihr Anwalt forderte eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken – insgesamt 10’800 Franken. «Meine Mandantin hat damit bei ihrem Freund Anerkennung erhofft und gehofft, dass er keine Kinderpornographie im Internet herunterlädt.» Sie habe die Fotos nach dem Verschicken sofort gelöscht, auch der Freund habe sie nicht weitergeleitet. «Das Opfer hat zum Glück keinen Schaden erlitten, es hat das Filmen beim Spielen nicht bemerkt», sagt der Verteidiger. Auch die Eltern des Mädchens hätten keine negativen Veränderungen bei ihrer Tochter festgestellt. Auf ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot sei zu verzichten. «Das ist unverhältnismässig.» Seine Mandantin wäre dann immer im Strafregister aufgelistet, weil ein lebenslängliches Tätigkeitsverbot nicht gelöscht würde.

Frau muss in psychologische Behandlung

Der Einzelrichter verurteilte die Frau schliesslich wegen mehrfacher illegaler Pornographie zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten. Dank Geständnis und Reue hat sie eine Strafreduktion von drei Monaten erhalten. «Sie haben das Vertrauen vom Gottenkind und den Eltern schändlich ausgenützt», so der Richter. Es sei schwerlich nachvollziehbar was sie gemacht habe, nur um dem Freund zu gefallen. Es sei eine ungesunde Abhängigkeit in der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden gewesen. Dass sie das Mädchen zu entsprechenden Posen instruiert habe, wie in der Anklageschrift steht, verneinte der Richter.

Auf das Aussprechen eines lebenslänglichen Tätigkeitsverbotes verzichtete der Einzelrichter. Einerseits sei die Beschuldigte nicht pädophil, andererseits wäre eine solche Massnahme ein massiver Einschnitt in ihr noch junges Leben. Man könne davon ausgehen, dass die Frau das nie mehr machen würde. «Das Risiko ist sehr gering», so der Richter. Die Frau muss sich aber einer psychologischen Behandlung unterziehen.