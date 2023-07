Vergewaltigung: Sie schlug ihn mit einem Schirm, bis er von ihr abliess

Er stieg jedoch an derselben Haltestelle aus, wie sein Opfer und verfolgte sie auf der anderen Strassenseite. Als er einen geeigneten Tatort sah, rannte er los und stiess das Opfer in einen Vorgarten, wo er sie dann vergewaltigte. (Symbolbild)

Markus Melzl ist ehemaliger Kriminalkommissar. Er hat in vielen Vergewaltigungsfällen ermittelt – einige blieben ihm besonders in Erinnerung.

In einem anderen Fall hat die Frau den Angreifer mit aller Kraft in die Flucht geschlagen und wurde durch den Vorfall sogar gestärkt.

Ex-Polizist und -Detektiv Markus Melzl sagt, wie man sich gegen Vergewaltigungen schützen kann. Doch in gewissen Fällen nützt jede Prävention nicht.

Melzl (71), der ab 1980 zuerst beim Rauschgiftdezernat, dann bei der Kriminalpolizei und später bei der Abteilung für Wirtschaftskriminalität Ermittlungsleiter war, erinnert sich an einen Fall, bei dem der Täter besonders perfid vorgegangen ist.

«Manchmal hat man keine Chance, sich zu wehren»

Im Tram hatte der Mann sein Opfer entdeckt, gab sich jedoch betont desinteressiert. Das zeigten die späteren Auswertungen der Video-Überwachung. Der Täter stieg an derselben Haltestelle aus, jedoch einige Türen entfernt, und folgte dem Opfer mit grossem Abstand auf der anderen Strassenseite.

Als er einen geeigneten Tatort sah, rannte der Täter, um das Opfer einzuholen, was das Opfer bemerkte, jedoch nicht auf sich bezog, weil er auf der anderen Strassenseite war. Dann, auf derselben Höhe angekommen, rannte er über die Strasse, stiess das Opfer in einen Vorgarten und vergewaltigte die Frau. «In so einem Fall hat man keine Chance, sich zu wappnen oder zu wehren.» Der Täter sei später aufgrund von Spuren und der Videoüberwachung ermittelt und festgenommen worden, sagt Melzl.