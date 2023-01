Gewalt am Bahnhof Amriswil: Frau (49) wurde von zwei Männern verschlagen

Eine Amriswilerin wies zwei laute Männer beim Bahnhof in Amriswil TG darauf hin, dass sie sich benehmen sollen. Als sie weiterzog, folgten ihr die Männer und überwältigten sie mit einem Schlag auf den Hinterkopf. Sie fordert nun Überwachungskameras am Bahnhof.

Darum gehts Eine 49-jährige Frau wurde Ende Dezember von zwei Männern angegriffen.

Die Männer schlugen die Frau nach eigenen Angaben mit einem Faustschlag auf den Hinterkopf und traten anschliessend weiter auf sie ein.

Die Amriswilerin fordert eine Videoüberwachung des Bahnhofs.

Laut der SBB sollen Gespräche mit der Stadt über eine Videoüberwachung laufen.

Nicole Bruderer war am 28. Dezember gegen 20 Uhr unterwegs zum Bahnhofkiosk und wollte sich Zigaretten holen. «Vor der Unterführung standen dann da die zwei Männer. Sie haben sich unmöglich verhalten und waren sehr laut», so die Amriswilerin, die bereits seit 23 Jahren in der Gemeinde lebt. In Amriswil soll ein solches Verhalten beim Bahnhof keine Seltenheit sein. «Eigentlich sage ich nie etwas. Ich dachte mir aber auch, dass es eine Grenze geben muss. Ich sagte den Männern, dass sie sich gefälligst angemessen verhalten sollen», so Bruderer weiter.

«Mein Kopf ist fast vor Schmerzen geplatzt»

Die 49-Jährige hat danach ihren Weg in Richtung Bahnhofunterführung fortgesetzt. «Ich habe nicht bemerkt, dass sie mir gefolgt sind. Auf einmal schlug mich einer, vermutlich mit der Faust, von hinten auf den Kopf. Ich fiel auf den Boden. Darauf traten sie dann auf mich ein», sagt Bruderer. «Es ging alles sehr schnell und die Männer sind genauso rasch, wie sie mich angegriffen haben, wieder verschwunden. Als ich mich wieder aufkrempelte, wollte ich einfach nur noch nach Hause», so die 49-Jährige weiter. Zu Hause angekommen, habe sie vorerst nichts von ihrer Kopfverletzung bemerkt. «Ich habe überall im Gang Blut verloren und mein Kopf ist fast vor Schmerzen geplatzt. Erst als ich in den Spiegel schaute, habe ich die Wunde gesehen.» Circa vier Zentimeter lang und einen Zentimeter tief war diese Verletzung. Daraufhin begab sie sich in die Notaufnahme und musste zur Überwachung eine Nacht lang im Spital bleiben.

Seltsames Gefühl

Zwei Wochen nach dem Vorfall fühlt sich die 49-Jährige deutlich besser. «Die Kopfschmerzen haben mich lange verfolgt», so Bruderer. «Ich habe ja auch eine schwere Gehirnerschütterung erlitten», sagt sie weiter. «Es ist jetzt jeweils ein sehr seltsames Gefühl, wenn ich zum Bahnhof gehe.» Für sie ist klar, eine Besserung der Lage ist nur mit Überwachungskameras möglich. Nicole Bruderer ist nicht die erste Person, welche beim Bahnhof Amriswil Opfer von Gewalt wurde.

Lancierte Initiative musste zurückgezogen werden

Die FDP lancierte vor eineinhalb Jahren, nachdem ein 16-jähriger Junge von vier Personen ebenfalls grundlos verprügelt worden war, zusammen mit dem Vater des Jungen eine Initiative für mehr Sicherheit. Kameras hätten in der Unterführung und vor dem Bahnhof installiert werden sollen. «Die Unterschriften konnten gesammelt werden. Die Initiative wurde aber zurückgezogen, weil der Stadtrat in der Zwischenzeit ein Reglement erarbeitet und in Kraft gesetzt hatte», erklärt Mitte-Kantonsrat Benno Schildknecht gegenüber Tele Top.

Mehrere Gewalttaten am Amriswiler Bahnhof

Im Jahr 2022 kam es beim Bahnhof in Amriswil laut der Kantonspolizei Thurgau zu einem weiteren Messerangriff und in den beiden Vorjahren jeweils zu einem Fall von Gewaltdelikten gegen Passantinnen und Passanten beim Bahnhof. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall vom 28.12.2022 machen können, und bittet diese, sich unter der Nummer 058 345 27 00 beim Kantonspolizeiposten Amriswil zu melden.

Videoüberwachung in Absprache

Letztendlich entscheidet aber die SBB, ob es zu einer Videoüberwachung des Areals kommt. «Zurzeit laufen Gespräche mit der Stadt Amriswil zur Überwachung des Bahnhofs», so der Mediendienst von der SBB auf Anfrage von 20 Minuten.

