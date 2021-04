Ein 18-Jähriger wurde am Ostermontag bei einer Tramhaltestelle in Zürich-Altstetten angegriffen.

Ein geschwollenes Gesicht und mehrere wacklige Zähne – am Ostermontag wurde der 18-jährige Matiss B.* in Zürich-Altstetten Opfer einer brutalen Attacke. «Seit dem Vorfall traut sich mein Sohn nicht mehr richtig aus dem Haus», sagt seine Mutter Sigita B.* (40) am Mittwoch. Zum Streit kam es laut ihr aus nichtigem Grund: «Mehrere Teenager sprachen ihn an und wollten seine Cola-Flasche. Weil er sich weigerte, ihnen die Flasche zu geben, liefen sechs Jugendliche ihm nach.»