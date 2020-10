Beim Opfer handelte es sich um die Hundezüchterin Bobbie Jo Stinnett. Die Täterin, Lisa Montgomery, hatte sich unter dem falschen Namen Darlene Fischer ausgeben. Sie gab an, dass sie einen Welpen kaufen wollte. Nichts ahnend liess Stinnett Montgomery in ihr Zuhause – mit fatalen Folgen. Montgomery würgte die Hundezüchterin, bis sie das Bewusstsein verlor. Mit einem Küchenmesser schnitt sie der im achten Monat schwangeren Frau das Baby aus dem Bauch.

Anwältin plädierte für milderes Strafmass

Vor Gericht plädierte Montgomerys Anwältin für mildernde Umstände für ihre Klientin und versuchte eine Todesstrafe zu verhindern. «Stinnett Montgomery leidet an einer Geisteskrankheit. Als Kind wurde sie schwerstens missbraucht.» Montgomerys Mutter soll selbst unter Alkoholismus und unter einer Geisteskrankheit gelitten haben. Diese soll sie als kleines Mädchen zum Sex gezwungen haben. «Lisa Montgomery wurde von einer ganzen Männergang vergewaltigt. Ein Trauma, das sie nie überwunden habe», so ihre Anwältin.

Am 8. Dezember soll die mittlerweile 52-jährige Mörderin per Giftspritze hingerichtet werden. Es ist die erste Hinrichtung einer Frau seit 67 Jahren in den USA. In den Bundesstaaten hat es zwar mehrere Hinrichtungen von Frauen gegeben, doch auf Ebene des Bundesgerichts ist es die erste Exekution seit 1953.