Im Februar spielte sie als Support für The 1975 in Londons O2 Arena. 20’000 Fans füllten den Saal. Für Beabadoobee blieb es jedoch beim Vorgeschmack auf die Weltbühnen, Corona legte die geplante Tour mit dem Grossteil der internationalen Live-Event-Industrie auf Eis.

Ein viraler Hit kam zum richtigen Zeitpunkt

Der kanadische Rapper Powfu nutzte ein Sample ihres Songs «Coffee» für «Death Bed (Coffee For Your Head)». Das Original wurde vor drei Jahren unverhofft zum Youtube-Hit, der Remix ging via Tiktok viral und landete auf Platz sechs der weltweit meistgestreamten Spotify-Songs dieses Sommers. Parallel stand im Juli mit «Care» erstmals eine Solo-Single der jungen Künstlerin in den US-Charts.