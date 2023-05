Korallen und Klimaangst: «Viele Forschende sind frustriert und müde»

Psychologische Auswirkungen der Klimakrise

Solche Themen sind es auch, welche die in Luzern wohnhafte Claudia Schildknecht (31) umtreiben. Als Visual Artist begleitete sie Forschende, die in einer Feldstation in Curaçao in der Karibik verschiedene Untersuchungen an Korallen durchführen. Schildknecht dokumentierte dort die Arbeit der Forschenden und was mit ihnen selbst dabei passiert: «Ich habe mich auf die emotionalen und psychologischen Auswirkungen der Arbeit als Wissenschaftlerin an vorderster Front der Klimakrise konzentriert und zeige den Prozess hinter der Kamera», sagt sie. Es sei der erste Teil eines länger andauernden Projekts. In einem Video (siehe oben) hat sie Eindrücke der Reise festgehalten.