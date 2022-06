Därstetten-Prozess: Sie setzte ihr Baby bei Eiseskälte aus – und ging danach zu McDonald's

Der Fall sorgte schweizweit für Schlagzeilen: Am Morgen des 4. Januar fand ein Bauer auf dem Werkhof in Därstetten ein ausgesetztes Neugeborenes vor. Es war in eine Decke eingewickelt und lag in einem Karton. Das Baby überlebte nur knapp. Die 44-jährige Mutter muss sich am Dienstag vor dem Regionalgericht Oberland verantworten. Ihr werden neben versuchter Kindstötung auch diverse Drogendelikte vorgeworfen.