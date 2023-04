Mimozas Schwester im Babyglück: Ardiana Lekaj ist Mami geworden

Die Schwangerschaft verlief für die Zürcherin relativ komplikationsfrei. «Ich hatte teilweise mit Müdigkeit und Übelkeit zu kämpfen, aber alles in allem kann ich mich nicht beklagen», so die 25-Jährige.

Seit kurzem ist die Zürcher Influencerin Ardiana stolze Mama. Am 19. April brachte sie ihr erstes Kind zur Welt. «Es war eine natürliche Geburt, unser Mädchen hat um halb drei in der Nacht das Licht der Welt erblickt und wiegt 3,5 Kilogramm», erzählt die 25-Jährige gegenüber 20 Minuten. Während der Geburt wich ihr ihr Ehemann Nali (28) nicht von der Seite. Den Namen ihres Babys möchte die Schwester von Mimoza jedoch noch nicht verraten. «Unsere Community wird es auf unseren Instagram-Kanälen als Erstes erfahren», so Ardiana.