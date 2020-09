Bei einem Unfall auf einem Schulgelände haben am Samstagabend in Uster drei Kinder unbestimmte Verletzungen erlitten. Einer der 9-jährigen Knaben ist in der Nacht auf Sonntag im Spital seinen Verletzungen erlegen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Die zwei anderen Kinder sind noch in Spitalpflege. Der 11-Jährige befindet sich in kritischem, aber derzeit stabilem Zustand.