Basel: «Sie sind der lebendige Albtraum jeder Frau, die nachts alleine auf dem Heimweg ist»

Der Mann, der in einem Basler Hauseingang eine junge Frau brutal vergewaltigt hatte, wurde am Freitag zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Gericht wählte in seiner Begründung deutliche Worte.

1 / 5 In der Landskronstrasse wurde am 30. Oktober 2022 eine junge Frau von einem Unbekannten vergewaltigt. 20 Minuten Der Täter folgte der 25-Jährigen in den Hauseingang, als diese die Tür zum Mehrfamilienhaus aufschloss, in dem sie wohnte. Er soll sie in der Folge ins Treppenhaus gestossen haben, wo es zur Vergewaltigung kam. 20 Minuten Eine Nachbarin hörte die Schreie im Treppenhaus und machte das Licht im Gang an. So vertrieb sie den Täter. Danach kümmerte sie sich um das Opfer. 20 Minuten

Darum gehts Am 30. Oktober 2022 wurde im Basler St. Johann-Quartier eine junge Frau im Hauseingang vergewaltigt.

Der Täter wurde vom Basler Strafgericht am Freitag zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

«Dass man sich sicher durch die Strassen Basels bewegen kann, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Sie sind der personifizierte Grund dafür, dass es nicht so ist», sagte Gerichtspräsident Markus Hofer bei der Urteilseröffnung. Der 25-jährige Algerier, der am 30. Oktober letztes Jahr in einem Hauseingang im Basler St. Johann-Quartier eine junge Frau vergewaltigt hatte, wurde am Freitag zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.

Mit dem Strafmass blieb das Gericht leicht unter dem Antrag der Anklage, die acht Jahre und zwei Monate gefordert hatte. Der Verurteilte wird im Anschluss an die Haftstrafe 15 Jahre des Landes und gesamten Schengenraums verwiesen. Der Geschädigten sprach das Gericht eine Genugtuung von 15’000 Franken zu. In der mündlichen Begründung richtete der Vorsitzende Markus Hofer deutliche Worte an den jungen Mann.

«Die Delikte, die Sie begangen haben, sind massiv, von ausserordentlicher Dreistigkeit und Brutalität. Ihr Handeln zeigt eine erschreckende Gleichgültigkeit und ein verstörendes Frauenbild», so Hofer. Diese seien für ihn nur Gebrauchsobjekte. «Sie sind der lebendige Albtraum jeder Frau, die nachts alleine auf dem Heimweg ist und sich alle zehn Sekunden umdreht.»

Kein typisches 4-Augen-Delikt

Hier liege, entgegen der Behauptung des Verteidigers, kein typisches 4-Augen-Delikt vor. Es stehe nicht einfach Aussage gegen Aussage. «Selten liegt ein so gut dokumentierter Fall vor», so Hofer. Das Beweisbild sei lückenlos. Die Überwachungskameras in der Umgebung und seine Handydaten ergeben ein klares Bewegungsprofil. Eine Fülle von DNA-Spuren von ihm liegen ebenfalls vor. Sowie ein klares Verletzungsbild, das die rechtsmedizinische Untersuchung erhoben hatte, das in klarer Übereinstimmung mit den Aussagen des Opfers sei.

Die Aussagen der Privatklägerin seien «beklemmend» und von «schmerzhafter Lebhaftigkeit» gewesen, so Hofer. Zudem habe die Frau konsistent und widerspruchsfrei ausgesagt. Und schliesslich komplettierten die Aussagen der Nachbarin, deren Intervention das «Martyrium» beendete, das Gesamtbild.