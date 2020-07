CEO-Image-Ranking

Sie sind die beliebtesten Chefs der Schweiz

In der Corona-Krise konnten die CEOs der grossen Unternehmen ihr Können unter Beweis stellen. Das neue CEO-Ranking zeigt, welcher Chef das beste Image hat.

Die Corona-Krise setzt der Schweizer Wirtschaft zu und viele Unternehmen spüren die Folgen. Doch die Krise ist auch eine Chance – besonders für das Image der Firmenchefs. So konnte Björn Rosengren, CEO der ABB, in der Öffentlichkeit punkten: Er kündigte in der Krise an, dass Verwaltungsrat und Geschäftsleitung vorübergehend auf ein Zehntel ihres Fixgehalts verzichten.